Honda Ajak Generasi Muda Terapkan Gaya Hidup Minimalis Lewat Decluttering Mission

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Astra Honda Motor (AHM) bersama PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) kembali menghadirkan program inspiratif bertajuk ‘Decluttering Mission’.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program Berpacu Dalam Sinergi dengan semangat Sinergi Bagi Negeri, yang mendorong jurnalis dan masyarakat terlibat langsung dalam aktivitas sosial berorientasi Sustainable Living.

Corporate Secretary Head MPM Honda Jatim Vinensia Kenanga mengatakan program yang digelar sepanjang Agustus-September 2025 itu mengedukasi peserta tentang pentingnya gaya hidup minimalis.

"Edukasi yang diberikan tidak hanya soal kerapian rumah, tetapi juga kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan," ujar Vinensia, Senin (29/9).

Dalam edukasi itu, 20 siswa SMKN 5 dan mahasiswa dari perguruan tinggi di Surabaya ikut serta dalam praktik langsung decluttering atau memilah barang tidak terpakai.

Barang-barang itu sebagian disumbangkan ke bank sampah untuk memberi manfaat lebih luas.

Kegiatan itu juga diisi dengan workshop kreatif, seperti daur ulang kain perca menjadi souvenir ramah lingkungan hingga membuat kerajinan sederhana dari barang-barang bekas.

Narasumber dari Yayasan Bina Bhakti Lingkungan dan influencer @jesslinmeii ikut berbagi pengalaman dan tips decluttering sehari-hari.