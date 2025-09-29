Pekerja Tambang yang Tertimbun Material Longsor di Magetan Ditemukan Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suroso (55) pekerja tambang yang dilaporkan tertimbun material tanah longsor di tambang Galian C, Desa Trosono, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan akhirnya ditemukan pada Minggu (28/9).

Pria yang merupakan sopir truk itu merupakan warga asal Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Dantim Pos SAR Trenggalek Fitra Atma Chasanda mengatakan temuan jenazah korban berawal dari pemantauan personil, pada siang hari.

“Anggota Safety Officer bertugas meskipun dalam kondisi istirahat siang, di titik atas untuk proses pengamanan. Kebetulan mereka melihat ada tubuh korban,” ujar Fitra, Senin (29/9).

Dia menjelaskan posisi jenazah korban tertindih tanah longsor, dan bagian yang terlihat adalah punggung serta kepala bagian belakang.

“Posisinya tengkurap ke pinggiran tebing. Korban dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Magetan guna proses identifikasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menambahkan petugas sudah mengevakuasi kendaraan satu unit truk, kemudian dalam pencarian juga satu unit kendaraan roda dua juga ada di lokasi.

“Kami mohon doanya semoga ini bisa cepat ditemukan. Pencarian melibatkan anjing pelacak,” katanya.