JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pekerja Tambang yang Tertimbun Material Longsor di Magetan Ditemukan Tewas

Pekerja Tambang yang Tertimbun Material Longsor di Magetan Ditemukan Tewas

Senin, 29 September 2025 – 13:32 WIB
Pekerja Tambang yang Tertimbun Material Longsor di Magetan Ditemukan Tewas - JPNN.com Jatim
Suroso (55) pekerja tambang yang dilaporkan tertimbun material tanah longsor di Galian Desa Trosono, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan akhirnya berhasil ditemukan, Minggu (28/9). Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suroso (55) pekerja tambang yang dilaporkan tertimbun material tanah longsor di tambang Galian C, Desa Trosono, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan akhirnya ditemukan pada Minggu (28/9).

Pria yang merupakan sopir truk itu merupakan warga asal Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Dantim Pos SAR Trenggalek Fitra Atma Chasanda mengatakan temuan jenazah korban berawal dari pemantauan personil, pada siang hari.

Baca Juga:

“Anggota Safety Officer bertugas meskipun dalam kondisi istirahat siang, di titik atas untuk proses pengamanan. Kebetulan mereka melihat ada tubuh korban,” ujar Fitra, Senin (29/9).

Dia menjelaskan posisi jenazah korban tertindih tanah longsor, dan bagian yang terlihat adalah punggung serta kepala bagian belakang.

“Posisinya tengkurap ke pinggiran tebing. Korban dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Magetan guna proses identifikasi,” jelasnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menambahkan petugas sudah mengevakuasi kendaraan satu unit truk, kemudian dalam pencarian juga satu unit kendaraan roda dua juga ada di lokasi.

“Kami mohon doanya semoga ini bisa cepat ditemukan. Pencarian melibatkan anjing pelacak,” katanya.

Petugas gabungan temukan pekerja tambang yang dilaporkan tertimbun tanah longsor di Galian C Magetan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Magetan pekerja tambang tertimbun pekerja tambang magetan Tambang Galian C Magetan pekerja tambang ditemukan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU