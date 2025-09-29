Resmikan Gedung Suprema, RS Darmo Tawarkan Layanan Modern dengan Sentuhan Heritage

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rumah Sakit (RS) Darmo Surabaya meresmikan Gedung Suprema, fasilitas rawat inap dan layanan medis baru yang diklaim mampu menjawab tantangan kebutuhan pasien akan kenyamanan sekaligus keamanan.

Direktur RS Darmo dr Sulung Budianto mengatakan, gedung baru ini dirancang untuk memberi pelayanan medis yang lebih modern, tetapi tetap nyaman.

“Di lantai bawah ada IGD lengkap dengan radiologi, rontgen, serta rehabilitasi medik, sedangkan lantai dua difokuskan untuk poliklinik spesialis preventif, medical check up, vaksin dewasa, hingga konsultasi kesehatan jantung,” ujar dr Sulung, Senin (29/9).

Gedung Suprema juga menyediakan ruang rawat inap eksklusif dengan 10 kamar VIP dan dua Super VIP. Menurutnya, bangunan ini dirancang tahan gempa dengan konstruksi tiang panjang yang kuat.

Selain itu, RS Darmo tetap mempertahankan identitas sebagai rumah sakit rujukan di bidang operasi minimal invasif.

“Kami sudah lama fokus pada layanan endoskopi lambung, usus besar, hingga pemasangan penyangga saluran empedu. Keuntungannya, risiko sakit lebih kecil, pasien bisa cepat mobilisasi, dan lebih cepat pulang,” katanya.

Ketua Pengurus Yayasan RS Darmo dr Pranawa menegaskan, rumah sakit ini selalu menyeimbangkan aspek modernisasi dengan kenyamanan lingkungan.

“Kami memberikan ruang lega, halaman luas, dan taman yang membantu pasien cepat pulih, tanpa meninggalkan teknologi,” ucapnya.