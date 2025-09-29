Cuaca Malang Hari ini, Gerimis dan Hujan Lebat Bakal Melanda Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (29/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Donomulyo hujan lebat disertai petir. Jabung, Kasembon, Kromengan, Ngantang, Poncokusumo, dan Tumpang gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Donomulyo masih hujan lebat disertai petir dan Kromengan gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sore dan malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.