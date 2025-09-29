Cuaca Surabaya Hari ini, Cerah-Berawan Seharian di Seluruh Kawasan
Senin, 29 September 2025 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (29/9).
Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Sore dan malamnya berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-34 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 11-17 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan panas menyengat di siang hari.
Masyarakat diimbau membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
