Cuaca Jawa Timur 29 September 2025, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Ini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (29/9).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Lamongan dan Tuban. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Kediri, Kota Madiun, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Kota Kediri, Kota Madiun, Nganjuk, dan Ngawi. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Situbondo dan Sumenep hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya Bondowoso, Pamekasan, Situbondo, dan Sumnep hujan lebat disertai petir. Gresik diguyur gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)