Malang Jadi Tuan Rumah Mocopart 2025, Ajang Motor Kustom dan Aftermarket Expo

jatim.jpnn.com, MALANG - Kota Malang menjadi lokasi pertama digelarnya pameran Mocopart (Motor Custom and Autopart) 2025. Ajang ini digagas Mahapraja Corp asal Surabaya sebagai ruang berkumpul pecinta motor sekaligus pesta kustom kalcer di Jawa Timur.

Mocopart 2025 akan berlangsung dua hari, 18–19 Oktober di Taman Krida Budaya Malang. Sejumlah kegiatan siap memanjakan pengunjung, mulai dari builder showcase yang menghadirkan motor-motor kustom terbaik Malang, Surabaya, dan sekitarnya, stuntride show, motor trades, aftermarket expo, hingga konser musik dengan bintang tamu nasional The Panturas.

Yang tak kalah menarik, pameran ini juga menampilkan motor uap tahun 1894, kendaraan roda dua pertama yang masuk ke Indonesia. Motor bersejarah ini jarang keluar dari museum, dan kali ini untuk kedua kalinya bisa dilihat langsung masyarakat.

“Mocopart 2025 bertujuan menjadi tempat berkumpul motor enthusiast, berkolaborasi dengan builder-builder kustom, sekaligus mendorong pertumbuhan ekraf dan mengangkat kustom kalcer di Jawa Timur,” ujar CEO Mahapraja Corp Noko.

Pameran ini mendapat dukungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim.

“Pemprov Jatim memberikan support dengan harapan kegiatan ini bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif lokal,” kata Kabid Pemasaran Disbudpar Jatim Ali Afandi.

Dukungan juga datang dari founder Customland Dwi Prasetya.

“Kustom kalcer adalah pengimbang digitalisasi karena semuanya dibuat manual. Mocopart bisa jadi momentum mempertemukan kami,” ujarnya.