1Tengah Hibur Penonton Jazz Traffic Festival 2025 dengan 11 Lagu Populer

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penampilan grup musik 1Tengah sukses memeriahkan Bank Jatim Jazz Traffic Festival 2025 yang berlangsung di MLD Spot Stage, Exhibition Area, Grand City Surabaya, Sabtu (27/9).

Dalam kesempatan tersebut, band yang sebelumnya dikenal dengan nama Fourtwnty itu membawakan 11 lagu andalan mereka. 'Realita' menjadi pembuka yang langsung disambut antusias oleh para penonton.

Setelah itu, 'Nematomorpha' dibawakan dengan aransemen segar yang membuat suasana kian hangat. Lagu berikutnya, 'Hitam Putih', dilanjut dengan 'Nyanyian Surau', 'Diam-Diam Kau Bawa', serta 'Satu'.

Baca Juga: Denny Caknan hingga Sheila Majid Ramaikan Panggung Jazz Traffic Festival 2025

Suasana semakin meriah ketika 'Aku Tenang' dikumandangkan. Penonton kompak bernyanyi bersama hingga membuat venue dipenuhi euforia. Tak lama kemudian, 1Tengah kembali mengajak penggemarnya larut lewat lagu 'Mangu'.

Deretan lagu seperti 'Puisi Alam' dan 'Zona Nyaman' juga mendapat sambutan luar biasa. Banyak penonton yang merekam momen tersebut dengan kamera ponsel mereka.

Sebagai penutup, 1Tengah menyajikan 'Fana Merah Jambu' yang sekaligus menutup penampilan mereka di Jazz Traffic Festival 2025 malam itu. (mcr23/jpnn)