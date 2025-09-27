Nicholas Saputra Terpikat Dunia Perhiasan, Ini Koleksi Favoritnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aktor Nicholas Saputra ternyata punya hobi yang tak banyak diketahui publik. Di balik sosoknya yang kalem, pemeran Ada Apa dengan Cinta itu mengaku terpikat pada dunia perhiasan.

Hal itu diungkap Nicholas saat menghadiri peluncuran koleksi terbaru Mondial Anniversary ke-46 di Estate 89, Surabaya, Sabtu (27/9).

“Saya kebetulan suka sekali dengan precious stones. Saya punya koleksi ruby, sapphire, dan beberapa lainnya. Tujuannya dipakai sendiri, bukan sekadar investasi,” ungkap Nicholas.

Menurutnya, ketertarikan pada batu mulia bukan sekadar gaya hidup, melainkan pengalaman personal.

“Makin dalam masuk ke dunia jewelry, semakin banyak pengetahuan yang saya dapat. Potensinya masih sangat luas,” tuturnya.

Sebagai brand ambassador Mondial, Nicholas juga menilai perhiasan punya makna lebih dari sekadar aksesori.

“Desain bisa menjadi alat komunikasi. Kualitas jelas menjadi prioritas dalam hubungan antara customer dan Mondial,” ucapnya.

Dari koleksi bertema Five Majestic Realms yang baru saja diluncurkan Mondial, Nicholas mengaku paling terpikat dengan tema Egypt.