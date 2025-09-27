Pekerja Tambang di Magetan Tertimbun Longsor Saat Antre Muatan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Salah satu pekerja tambang galian C di Desa Trosono, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dilaporkan tertimbun material longsor, Sabtu (27/9) pagi.

Korban bernama Suroso (55) warga Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, kabupaten setempat.

Seorang saksi mata bernama Angga mengungkapkan kejadian itu bermula saat korban sedang mengantre menunggu giliran memuat hasil tambang. Namun, material berupa bebatuan, pasir, tiba tiba longsor.

“Tiba- tiba material jatuh dari tebing setinggi belasan meter yang berada tepat di atas lokasi korban berdiri,” ungkap Angga.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Masyarakat sekitar heboh karena material langsung menimbun korban.

“Saya ada di dekat korban, posisinya sama-sama menunggu giliran. Setelah longsor terjadi, warga sekitar yang mendengar kejadian itu langsung mendatangi dan melihat TKP,” kata dia.

Sementara itu, Kapolsek Parang AKP Sukarno mengatakan petugas gabungan yang terdiri atas sukarelawan, BPBD Magetan, serta tim Inafis Polres Magetan, melaksanakan Olah TKP serta meminta keterangan saksi.

“Upaya evakuasi korban hingga kini masih terkendala. Material tambang yang menimbun korban sangat banyak dan kondisi tebing masih rawan terjadi longsor susulan,” jelasnya.