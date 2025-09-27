JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pekerja Tambang di Magetan Tertimbun Longsor Saat Antre Muatan

Pekerja Tambang di Magetan Tertimbun Longsor Saat Antre Muatan

Sabtu, 27 September 2025 – 19:37 WIB
Pekerja Tambang di Magetan Tertimbun Longsor Saat Antre Muatan - JPNN.com Jatim
Garis polisi terpasang di lokasi penambang tertimbun longsor di tambang galian C di Magetan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Salah satu pekerja tambang galian C di Desa Trosono, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dilaporkan tertimbun material longsor, Sabtu (27/9) pagi.

Korban bernama Suroso (55) warga Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, kabupaten setempat.

Seorang saksi mata bernama Angga mengungkapkan kejadian itu bermula saat korban sedang mengantre menunggu giliran memuat hasil tambang. Namun, material berupa bebatuan, pasir, tiba tiba longsor.

Baca Juga:

“Tiba- tiba material jatuh dari tebing setinggi belasan meter yang berada tepat di atas lokasi korban berdiri,” ungkap Angga.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Masyarakat sekitar heboh karena material langsung menimbun korban.

“Saya ada di dekat korban, posisinya sama-sama menunggu giliran. Setelah longsor terjadi, warga sekitar yang mendengar kejadian itu langsung mendatangi dan melihat TKP,” kata dia.

Baca Juga:

Sementara itu, Kapolsek Parang AKP Sukarno mengatakan petugas gabungan yang terdiri atas sukarelawan, BPBD Magetan, serta tim Inafis Polres Magetan, melaksanakan Olah TKP serta meminta keterangan saksi.

“Upaya evakuasi korban hingga kini masih terkendala. Material tambang yang menimbun korban sangat banyak dan kondisi tebing masih rawan terjadi longsor susulan,” jelasnya.

Antre hasil muat, pekerja tambang di Magetan dilaporkan tertimbun material
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Magetan pekerja tambang pekerja tambang tertimbun pekerja tambang magetan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU