Mondial Rayakan 46 Tahun dengan Koleksi Perhiasan Inspirasi 5 Kerajaan Dunia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Merayakan ulang tahun ke-46, Mondial meluncurkan koleksi terbaru bertajuk An Odyssey of Majestic Realms yang terinspirasi dari perjalanan budaya dan keanggunan lima kerajaan besar dunia.

Adapun lima kerajaan yang menginspirasi koleksi terbaru Mondial, yaitu dari kerajaan China, India, Mesir, dan Monaco.

General Manager Mondial Leslie Christian Saputra mengatakan koleksi ini menjadi bentuk penghormatan terhadap tradisi kerajaan yang selalu lekat dengan perhiasan.

“Di perayaan ke-46 ini, kami menghadirkan inspirasi dari lima kerajaan dunia. Setiap kerajaan mewariskan budayanya, dan perhiasan selalu menjadi bagian dari kisah keluarga kerajaan,” ujar Leslie, Sabtu (27/9).

Menurutnya, koleksi eksklusif tersebut terbagi dalam lima tema utama dengan filosofi dan makna yang berbeda-beda.

Koleksi pertama bernama Harmony atau harmoni, yakni perpaduan spiritual dan sensual yang dilambangkan batu zamrud sebagai simbol kelahiran kembali dan keabadian dalam budaya China

Kedua, Devotion atau pengabdian, terinspirasi dari India menggunakan safir biru (blue sapphire) uang melambangkan perlindungan, kebenaran, dan nilai kosmik.