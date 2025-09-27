16 Siswa SD di Jember Diduga Keracunan MBG, Mual dan Sakit Perut

jatim.jpnn.com, JEMBER - Belasan siswa SDN 05 Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (26/9).

“Kami mendapat laporan dari masyarakat tentang dugaan keracunan 16 siswa seusai kegiatan MBG di SDN 05 Sidomekar di Kecamatan Semboro,” ujar Kapolsek Semboro Iptu Andrias Suryo Rubeda.

Andrias menjelaskan sekitar pukul 10.00 WIB siswa mulai menyantap makanan MBG. Tidak lama kemudian, sejumlah siswa kelas 2, 5, dan 6 mengeluh mual dan sakit perut.

“Pukul 10.20 WIB, bapak ibu guru membawa lima siswa yang keracunan tersebut ke Puskesmas Semboro untuk memeriksa kesehatan siswa yang mual-mual biasa tetap tinggal di sekolah,” katanya.

Hingga siang hari, seluruh siswa yang sempat dirawat sudah dipulangkan ke rumah masing-masing dan dinyatakan sehat.

“Muspika Kecamatan Semblrl dan tim dari Puskesmas Semboro mendatangi dapur MBG di Desa Rejoagung, Kecamatab Semboro untuk meminta klarifikasi ke kepala MBG,” ucapnya.

Petugas mengamankan sampel makanan yang terdiri dari roti tawar, perkedel tempe, selada, mentimun, keju, saus tomat, dan susu UHT untuk diuji laboratorium.

“Kami sudah mengidentifikasi petugas MBG, kepala mitra MBG, hingga ahli gizi serta meminta keterangan sejumlah saksi. Sampel makanan saat ini dalam pemeriksaan laboratorium,” jelas Andrias. (antara/mcr12/jpnn)