SPPG Pastikan Keracunan Belasan Siswa SMAN 2 Lamongan Buka Karena MBG, Tetapi

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kepala SPPG Jetis, Lamongan Ainun Nadifah Fajrin memastikan hasil uji Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Surabaya menyatakan kasus dugaan keracunan belasan siswa SMAN 2 Lamongan bukan berasal dari menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hasil laboratorium dari sampel makanan, sisa makanan dari sekolah, hingga muntahan siswa semuanya negatif. Tidak ada keterkaitan dengan menu MBG hari itu,” ujar Ainun, Jumat (26/9).

Dia menjelaskan uji laboratorium dilakukan terhadap nasi putih, telur rebus, ayam suwir, cakue, soto, hingga sampel muntahan siswa yang dirawat.

Berdasarkan hasil tersebut, penyebab gejala pusing, mual, dan muntah yang dialami belasan siswa tidak dapat dikaitkan dengan menu MBG.

Sebelumnya, belasan siswi SMAN 2 Lamongan dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah kegiatan belajar, Rabu (17/9). Mereka sempat dirawat di RSI Nashrul Ummah Lamongan, sebagian rawat jalan dan sebagian lainnya menjalani rawat inap.

Pihak rumah sakit menyebut kondisi seluruh siswa berangsur membaik dan sebagian sudah dipulangkan.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang sempat menjenguk para siswa meminta masyarakat menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebab pasti.

Walakin, Pemkab Lamongan tetap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk komposisi menu, sebagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. (antara/mcr12/jpnn)