Kabel Genset dan DVR CCTV di Stadion Surajaya Raib, Kerugian Capai Ratusan Juta

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kabel generator setrum (genset) dan Digital Video Recorder (DVR) kamera pengawas atau CCTV di Stadion Surajaya Lamongan raib diduga dicuri.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lamongan Erwin Sulistiya Pambudi membenarkan adanya kehilangan sejumlah peralatan penting.

Dia menyebut kejadian itu diketahui pada Rabu (24/9) dengan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

“Pastinya peralatan itu nilainya ratusan juta. Ini menjadi atensi karena stadion ini milik bersama dan sudah seharusnya dijaga bersama,” kata Erwin, Jumat (26/9).

Mengenai rencana untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian, dia belum bisa memberikan keterangan lebih jauh.

Walakin, dia memastikan persiapan laga kandang Persela Lamongan melawan Persiku Kudus pada Senin (29/9) tidak akan terganggu karena dinas setempat segera menyewa atau mengadakan peralatan pengganti.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan pihaknya masih menunggu laporan dari instansi terkait sebelum melakukan langkah penyelidikan.

“Dari hasil koordinasi kami dengan Sat Reskrim, sampai saat ini belum ada laporan resmi ke kepolisian," kata Hamzaid saat dikonfirmasi.