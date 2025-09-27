Evakuasi Dramatis ODGJ Mengamuk Bawa Sajam di Madiun, Kerap Meresahkan Warga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun sempat mencekam setelah seorang pria diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mengamuk sambil membawa senjata tajam.

Kejadian itu membuat warga sekitar resah hingga akhirnya dilakukan evakuasi dramatis oleh petugas gabungan pada Jumat (26/9).

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun Andy Wijayanto mengatakan evakuasi dilakukan bersama perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tim Dinsos. Pria tersebut diketahui bernama Heri Dwi Setyawan.

“Menurut informasi dari warga, yang bersangkutan mengamuk sambil membawa senjata tajam. Kami bersama petugas gabungan melakukan penanganan dan mengevakuasi yang bersangkutan arena meresahkan masyarakat,” ujar Andy.

Setelah diamankan, Heri langsung dibawa ke UPT khusus ODGJ di Sidoarjo untuk menjalani rehabilitasi.

Andy menjelaskan keputusan itu diambil berdasarkan hasil observasi pihak puskesmas.

“Kenapa tidak ke rumah sakit karena dari puskesmas sudah ada keterangan hasil observasi maka tindak lanjutnya adalah rehabilitasi di UPT Sidoarjo,” jelasnya.

Pasien akan menjalani perawatan hingga kondisinya benar-benar stabil. Apabila sudah membaik dan bisa diajak berkomunikasi dengan baik, barulah dikembalikan ke keluarga.