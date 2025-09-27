JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Evakuasi Dramatis ODGJ Mengamuk Bawa Sajam di Madiun, Kerap Meresahkan Warga

Evakuasi Dramatis ODGJ Mengamuk Bawa Sajam di Madiun, Kerap Meresahkan Warga

Sabtu, 27 September 2025 – 09:34 WIB
Evakuasi Dramatis ODGJ Mengamuk Bawa Sajam di Madiun, Kerap Meresahkan Warga - JPNN.com Jatim
Evakuasi ODGJ di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun berjalan dramatis, sempat mengamuk sambil membawa sajam. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun sempat mencekam setelah seorang pria diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mengamuk sambil membawa senjata tajam.

Kejadian itu membuat warga sekitar resah hingga akhirnya dilakukan evakuasi dramatis oleh petugas gabungan pada Jumat (26/9).

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun Andy Wijayanto mengatakan evakuasi dilakukan bersama perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tim Dinsos. Pria tersebut diketahui bernama Heri Dwi Setyawan.

Baca Juga:

“Menurut informasi dari warga, yang bersangkutan mengamuk sambil membawa senjata tajam. Kami bersama petugas gabungan melakukan penanganan dan mengevakuasi yang bersangkutan arena meresahkan masyarakat,” ujar Andy.

Setelah diamankan, Heri langsung dibawa ke UPT khusus ODGJ di Sidoarjo untuk menjalani rehabilitasi.

Andy menjelaskan keputusan itu diambil berdasarkan hasil observasi pihak puskesmas.

Baca Juga:

“Kenapa tidak ke rumah sakit karena dari puskesmas sudah ada keterangan hasil observasi maka tindak lanjutnya adalah rehabilitasi di UPT Sidoarjo,” jelasnya.

Pasien akan menjalani perawatan hingga kondisinya benar-benar stabil. Apabila sudah membaik dan bisa diajak berkomunikasi dengan baik, barulah dikembalikan ke keluarga.

Evakuasi ODGJ di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun berjalan dramatis, sempat mengamuk sambil membawa sajam
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Madiun evakuasi odgj Kecamatan Saradan Madiun evakuasi ODGJ Madiun ODGJ bawa sajam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU