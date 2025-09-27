Cuaca Malang Hari ini, Paginya Gerimis, Siang-Malam Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (27/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Poncokusumo dan Wajak hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.