Atlet Gimnastik Asal Gresik Meninggal Dunia di Rusia, Kecelakaan Saat Latihan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kabar datang dari dunia olahraga, seorang atlet Gimnastik asal Kecamatan/Kabupaten Gresik bernama Naufal Takdir Al Bari (19) meninggal dunia di Rusia.

Dia menghembuskan napas terkahir setelah berjuang selama 12 hari di ruang ICU Rumah Sakit GA Zakharyin, Kamis (25/9).

Naufal mengikuti pemusatan latihan (TC) di The Palace of Sport Training Center Burtasy bersama empat rekannya dan dua pelatih sejak 1 September 2025.

Latihan itu merupakan program yang digelar PPON Kemenpora sebagai persiapan menuju 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025, Sea Games 2025 Bangkok, dan proyeksi Olimpiade Los Angeles 2028.

Namun, di tengah program tersebut, Naufal mengalami kecelakaan saat berlatih dan harus mendapat perawatan intensif di ruang ICU.

Ketua Koni Jatim Muhammad Nabil membenarkan kejadian itu. Namun, dia belum mengetahui pasti penyebabnya.

"Enggak tahu saya. Belum tahu saya (penyebab pasti meninggal dunia). Masih diautopsi. Ada cedera dia waktu latihan," kata Nabil, Jumat (26/9).

Menurutnya, insiden itu merupakan musibah yang dialami Naufal. Saat ini, jenazah masih diurus oleh Kedutaan Indonesia.