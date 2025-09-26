Hadir di Surabaya, Malaysia Fair 2025 Tawarkan Wisata hingga Layanan Kesehata

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tourism Malaysia bersama Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) menggelar Malaysia Fair 2025 di Pakuwon Mall, Surabaya pada 25–28 September 2025.

Selama empat hari, pameran itu menampilkan kekayaan budaya, kuliner, pariwisata, pendidikan, sekaligus layanan kesehatan unggulan dari Malaysia.

Acara ini juga menjadi kolaborasi perdana Tourism Malaysia dan MHTC dalam mendukung kampanye Visit Malaysia 2026 (VM2026) serta Malaysia Year of Medical Tourism 2026 (MYMT2026).

“Malaysia Fair 2025 adalah pameran untuk menampilkan yang terbaik dari Malaysia. Tahun ini kami berkolaborasi dengan MHTC agar lebih luas, dengan menggabungkan pesona budaya, wisata, dan layanan kesehatan unggul,” ujar Director of Tourism Malaysia Jakarta Hairi Mohd Yakzan, Jumat (26/9).

Vice President of Marketing & Communications MHTC Lokman Izam Abd Aziz menjelaskan untuk kelima kalinya di Surabaya, MHTC menghadirkan pameran kesehatan dengan partisipasi rumah sakit ternama Malaysia.

Selain itu, ada empat finalis Flagship Medical Tourism Hospital (FMTH) yakni Institut Jantung Negara (IJN), Island Hospital, Mahkota Medical Centre, dan Subang Jaya Medical Centre.

Baca Juga: Indonesia Jadi Pasar Potensial Wisata Medis di Selangor Malaysia

Hadir pula Alpha IVF & Women’s Specialists, ALPS Medical Centre, Cardiac Vascular Sentral Kuala Lumpur (CVSKL), Gleneagles Hospital Penang, Gleneagles Kuala Lumpur, KPJ Healthcare Berhad, MSU Medical Centre, Prince Court Medical Centre, Sunway Medical Centre, hingga Thomson Hospital Kota Damansara.

“Melalui slogan Healing Meets Hospitality, kami ingin menunjukkan keunggulan Malaysia sebagai destinasi kesehatan. Tidak hanya soal perawatan, tetapi juga pemulihan jiwa, raga, dan pikiran,” jelas Lokman.