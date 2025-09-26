Dukung Digitalisasi, Pakai Donk Nusantara Luncurkan QRIS Acquirer

jatim.jpnn.com, JAKARTA - PT Pakai Donk Nusantara, perusahaan penyedia jasa pembayaran (PJP) kategori 1 berlisensi penuh dari Bank Indonesia, resmi meluncurkan layanan QRIS Acquirer.

Peluncuran ini merupakan hasil kolaborasi dengan Lembaga Switching PT Rintis Sejahtera (Prima) dan PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN).

Peluncuran ini menandai langkah strategis PT Pakai Donk Nusantara dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran nasional.

Direktur Utama PT Pakai Donk Nusantara Didin Noor Ali menyebut kehadiran QRIS Acquirer akan memberi warna baru di ekosistem transaksi keuangan.

“Peluncuran QRIS Acquirer ini adalah komitmen kami untuk menghadirkan solusi pembayaran modern, mudah, dan berdaya saing. Kami ingin menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Didin, Jumat (26/9).

Menurut Didin, kerja sama dengan PT Rintis Sejahtera dan PTEN memperkuat posisi perusahaan sebagai mitra terpercaya dalam transformasi digital.

“Sinergi ini untuk memperluas jaringan merchant, mendukung UMKM, dan mendorong akselerasi adopsi QRIS di seluruh Indonesia,” katanya.

PT Pakai Donk Nusantara menargetkan QRIS Acquirer ini tak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital, memberdayakan UMKM, serta menghadirkan layanan yang transparan dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.