35 Karya Finalis FINNA Art Prize & Design Competition Mejeng di Orasis Art Space

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puluhan karya seni dari para finalis Design Competition dan Art Prize resmi dipamerkan di Orasis Art Space, Surabaya. Pameran ini berlangsung sebulan penuh, mulai 27 September hingga 27 Oktober 2025, menampilkan 20 karya terbaik desain dan 15 karya seni rupa pilihan juri.

Ajang ini merupakan bagian dari program FINNA Art of The Year, hasil kolaborasi PT Sekar Laut Tbk (FINNA) dan Orasis Art Space.

Kompetisi berlangsung sejak 9 Mei hingga 31 Juli 2025 dengan ratusan peserta dari berbagai kota, sebelum akhirnya terpilih 35 karya terbaik yang kini dipamerkan untuk memperebutkan total hadiah Rp155 juta.

General Manager PT Sekar Laut Tbk Welliam Cung menyebut program ini sebagai bentuk kontribusi perusahaan terhadap komunitas seni di Jawa Timur.

“FINNA ingin memberikan wadah untuk komunitas seni, khususnya di Jawa Timur. Walau FINNA identik dengan kuliner, kami ingin membuka ruang kolaborasi lintas bidang, termasuk seni rupa dan desain,” ujar Welliam, Jumat (26/9).

Welliam menambahkan keberadaan kompetisi dan pameran ini diharapkan dapat memicu lahirnya lebih banyak ruang bagi seniman muda agar tidak perlu bergantung pada Jakarta atau Bali.

Program ini juga menjadi rangkaian menuju HUT ke-50 PT Sekar Laut Tbk pada 19 Juli 2026, dilengkapi dengan Campus Roadshow di Jakarta, Bali, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya.

Dalam kompetisi ini, Design Competition menyediakan hadiah Gold Brush Rp25 juta, Silver Brush Rp20 juta, Bronze Brush Rp15 juta, dan Most Favourite Rp5 juta.