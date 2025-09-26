Kecelakaan Maut di Darmo Surabaya, 2 Pemotor Tewas Tabrak Tiang Listrik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Darmo, tepatnya di depan Rumah Sakit (RS) Darmo Surabaya, Kamis (25/9) malam sekitar pukul 22.45 WIB.

Dua orang pengendara motor Honda PCX tewas setelah menabrak tiang listrik.

Korban diketahui bernama Eka Hendra Lukmana (28), warga Jalan Kedung Pengkol, Pacar Kembang, Tambaksari, Surabaya, yang mengendarai motor bernopol L 5960 ACM.

Adapun penumpangnya adalah Suhermin (35), warga Dusun Sengon, Ngoro, Mojokerto.

Kanit Laka Sat Lantas Polrestabes Surabaya Iptu Suryadi menjelaskan kecelakaan tunggal itu bermula saat motor korban melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Darmo.

“Sesampainya di TKP, diduga korban tidak konsentrasi lalu kendaraannya oleng ke kiri, dan terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal menabrak tiang listrik di pinggir jalan,” kata Suryadi, Jumat (26/9).

Benturan keras membuat kedua korban mengalami luka berat di bagian kepala dan tewas seketika di lokasi kejadian.

“Penyebab kecelakaan, faktor manusia; tidak hati-hati atau tidak konsentrasi,” jelasnya.