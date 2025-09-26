Pemkot Surabaya Berencana Bangun Lapangan Mini Soccer & Padel di Kolam Renang eks THR

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengaktifkan kembali kolam renang di kawasan eks Taman Hiburan Rakyat (THR) akhirnya batal dilaksanakan.

Pertimbangan utama adalah tingginya biaya operasional yang harus ditanggung jika kolam renang kembali dibuka.

Sebagai gantinya, Pemkot memutuskan menguruk area belakang eks THR dan mengalihfungsikannya menjadi ruang terbuka (open space) dengan konsep penyewaan lahan, yakni dengan membangun lapangan padel dan mini soccer.

Arah pengembangan kawasan ini memang diproyeksikan untuk kegiatan komersial, namun tetap bisa diakses masyarakat.

“Konsepnya komersial, tetapi masyarakat juga bisa memanfaatkannya. Kami sudah berkoordinasi dengan Kadin untuk mencarikan investor yang berminat mengelola kawasan tersebut. Rata-rata mereka keberatan jika digunakan untuk kolam renang karena tren saat ini lebih mengarah ke mini soccer dan padel,” kata Kabid Bangunan Gedung DPRKPP Surabaya Iman Krestian Jumat (25/9).

Menurutnya, lahan yang tersedia hanya memungkinkan berdirinya satu lapangan mini soccer, sedangkan untuk olahraga padel, bisa dibangun dua lapangan. Apabila dijadikan lapangan tenis, luas lahannya dinilai tidak mencukupi.

“Sisa area bisa dimanfaatkan untuk padel atau pickleball, tetapi kalau badminton tidak memungkinkan. Nantinya, bentuk pemanfaatan akhir tetap tergantung pengelola. Pemkot hanya menyiapkan lahannya saja,” jelasnya.

Adapun area terbuka yang akan dipakai untuk mini soccer dan padel memiliki luas sekitar 2.400 meter persegi. Sementara total lahan kawasan eks kolam renang beserta bangunan mencapai 4.000 meter persegi.