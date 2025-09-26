Pambacok Keluarga Mantan Istri di Pacitan Diperkirakan Meninggal 3 Hari Lalu

jatim.jpnn.com, PACITAN - Teka teki keberadaan Wawan (54) pelaku pembacokan kepada keluarga mantan istrinya Miswati di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan pada Sabtu (20/9) akhirnya terungkap.

Wawan yang melarikan diri ke hutan seusai melakukan pembacokan ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di semak-semak parit masuk Dusun Drono RT 01 RW 02, Desa Temon, Arjosari, Pacitan, Kamis (25/9).

Wawan ditemukan oleh warga setempat saat mencium bau busuk yang sangat menyengat dari arah hutan yang berjarak sekitar satu kilometer dari tempat kejadian Wawan menyerang keluarga mantan istrinya.

Kasi Humas Polres Pacitan Aiptu Thomas Alim Suheny mengatakan jasad itu lalu dibawa ke RSUD Dr Darsono Pacitan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Pihak rumah sakit menyimpulkan Wawan diperikirakan tewas kurang lebih 2-3 hari lalu san mengalami pembusukan.

"Seluruh badan sudah mengembang, dipenuhi belatung, warna kulit merah kebiru-biruan dan pembusukan pada wajah. Bekas tindik di telinga sebelah kiri. Gigi graham bawah tidak ada,” kata Thomas.

Kemudian, ditemukan luka robek ukuran 8x6x2, 12x6x3, 7x3x2, 8x6x2 pada lengan bawah kiri yang mengakibatkan putusnya urat nadi pada lengan bawah sebelah kiri akibat sayatan benda tajam hal tersebut mengakibatkan meninggal dunia.

Sebelumnya, Wawan menyerang keluarga mantan istrinya, Miswati menggunakan senjata tajam berupa sabit.