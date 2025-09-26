JPNN.com

Saham DADA Jadi Target Vanguard, Begini Kata Analis

Jumat, 26 September 2025 – 14:31 WIB
Jumat, 26 September 2025 – 14:31 WIB
Rumor pasar modal menyebut Vanguard Group mengincar saham PT DADA Tbk lewat proxy Jepang. Target valuasi fantastis Rp230 ribu per lembar. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rumor panas tengah menggema di pasar modal. Disebut-sebut, The Vanguard Group—manajer investasi raksasa asal Amerika Serikat yang mengelola dana 50 kali APBN Indonesia—sedang membidik saham PT DADA Tbk.

Meski begitu, Vanguard tak bergerak langsung. Raksasa investasi itu dikenal lihai menggunakan ‘proxy’ atau mitra regional. 

Kabar terbaru menyebut, dua perusahaan properti asal Jepang digadang-gadang menjadi pintu masuk Vanguard ke Indonesia.

“RUPS strategis diarahkan untuk melepas DADA dari status FCA. Setelah terlepas, saham DADA akan makin ramai diperdagangkan. Ini akan menjadi katalis positif bagi pelaku pasar,” kata analis pasar modal Rendy Yefta, Kamis (25/9).

Vanguard bukan pemain biasa. Tim analis globalnya disebut berulang kali mampu membaca arah kebijakan ekonomi negara-negara besar. Kali ini, Indonesia masuk dalam radar mereka.

Pemerintahan baru bakal meluncurkan kebijakan radikal: dana Rp200 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia akan digelontorkan ke sektor riil melalui bank pemerintah.

“Peluang ini tentunya bisa membawa katalis positif untuk saham DADA. Sektor properti tentu akan tumbuh positif,” ujarnya.

Kebijakan itu otomatis menambah likuiditas di pasar, memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi domestik. Vanguard menilai momentum ini terlalu berharga untuk dilewatkan.

Rumor pasar modal menyebut Vanguard Group mengincar saham PT DADA Tbk lewat proxy Jepang. Target valuasi fantastis Rp230 ribu per lembar.
