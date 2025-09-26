Epson Luncurkan Lini Produk 2025, Tegaskan Komitmen TKDN dan Teknologi Hijau

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Epson kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan teknologi efisien, berkelanjutan, dan mendukung transformasi digital lewat peluncuran lini produk terbaru 2025.

Dari printer multifungsi kelas bisnis hingga scanner cerdas, seluruh produk ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus ramah lingkungan.

Epson yang sudah 30 tahun beroperasi di Indonesia memiliki dua pabrik besar, yakni PT Indonesia Epson Industry (IEI) di Cikarang dan PT Epson Batam (PEB). Kedua pabrik itu memproduksi printer dan komponen habis pakai, bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga ekspor.

“Epson terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis Indonesia dengan memproduksi printer dan komponen di Cikarang dan Batam, mendukung konsumsi Produk Dalam Negeri dan mendorong kemajuan ekonomi bangsa.” Ujar Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang tertulis, Kamis (29/5).

Epson memastikan produk-produk ber-TKDN dengan makna yang sebenarnya (Genuine TKDN) dengan keberadaan investasi secara langsung melalui 2 buah pabrik yang dimiliki oleh Epson sendiri, serta melaksanakan proses produksi oleh lebih dari 10.000 karyawan.

Dengan produksi dalam negeri, Epson memastikan setiap produk yang dirancang seperti printer dan scanner dapat memenuhi standar lokal, kualitas tinggi, serta mendukung Industrialisasi Nasional.

Epson juga menyediakan layanan purna jual yang tersebar di lebih dari 200 kota di seluruh Indonesia. Hal ini memastikan Epson mampu menghadirkan Produk TKDN berkualitas tinggi dengan layanan purna jual yang terbaik.

Upaya Epson memproduksi printer dan scanner ber-TKDN di Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah.