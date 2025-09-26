JPNN.com

Dindik Jatim Jajaki Kerja Sama Pendidikan dengan Malaysia untuk Pertukaran Pelajar

Jumat, 26 September 2025 – 13:32 WIB

Jumat, 26 September 2025 – 13:32 WIB
Dindik Jatim Jajaki Kerja Sama Pendidikan dengan Malaysia untuk Pertukaran Pelajar - JPNN.com Jatim
Dinas Pendidikan Jatim menjalin kerja sama dengan Education Malaysia Indonesia (EMI) pada program pertukaran pelajar dan penguatan pendidikan.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan Jatim memperkuat langkah strategis meningkatkan mutu pendidikan berkolaborasi dengan Education Malaysia Indonesia (EMI) di Jakarta.

Audiensi tersebut dihadiri Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai, Minister Counsellor Education EMI Dr Hasnul Faizal Bin Hushin Amri, dan Atase Pendidikan Kedubes Malaysia di Jakarta Encik Zulfadhli Bin Hamzah.

Kerja sama yang bakal dituangkan dalam MoU itu difokuskan pada program pertukaran pelajar dan penguatan pendidikan. 

Aries menilai program tersebut mampu mendongkrak pengalaman siswa Jatim agar tidak hanya unggul akademik, tetapi juga memiliki keterampilan global dan wawasan lintas budaya.

“Kehadiran Education Malaysia Indonesia membawa angin segar bagi peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur yang tengah menghadapi tantangan globalisasi,” ujar Aries, Kamis (25/9).

Aries menyebut program Education and Traveling yang ditawarkan EMI sangat relevan.

“Dengan program ini, siswa Jawa Timur dapat melihat dunia lebih luas, meningkatkan kemampuan bahasa, budaya, dan keterampilan yang menjadi bekal menghadapi era global,” katanya.

Kerja sama ini juga mencakup peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum berbasis global, hingga pembukaan peluang beasiswa. 

Dinas Pendidikan Jatim menjalin kerja sama dengan Education Malaysia Indonesia (EMI) pada program pertukaran pelajar dan penguatan pendidikan.
