Rumah Rusak di Situbondo Akibat Gempa Banyuwangi Bertambah, Total 64

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - BPBD Kabupaten Situbondo mencatat jumlah rumah rusak akibat guncangan gempa bumi magnitudo 5,7 bertambah menjadi 64 rumah yang tersebar di empat desa.

"Setelah melakukan pendataan hingga Kamis tengah malam, untuk sementara jumlah rumah warga terdampak gempa bertambah lagi menjadi 64 rumah," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Sruwi Hartanto, Jumat (26/9).

Sebanyak 64 rumah warga terdampak gempa itu, tersebar di empat desa yakni Desa Sumberwaru, Desa Wonorejo, Desa Sumberanyar, dan Desa Sumberejo (Kecamatan Banyuputih).

Sruwi memerinci rumah terdampak gempa di Desa Sumberanyar 16 rumah, Desa Sumberwaru 25 rumah, Desa Wonorejo 19 rumah, dan di Desa Sumberejo 4 rumah.

"Kalau kerusakannya akibat gempa bervariasi, mulai retak pada bangunan rumah, bahkan ada pula sebagian rumah roboh," ujar dia.

Warga Desa Sumberwaru Misrianto menceritakan peristiwa gempa bumi terjadi secara tiba-tiba dan guncangan gempa tektonik itu meruntuhkan hampir seluruh bangunan rumahnya, dan bahkan satu sisi tembok rumah ambruk.

"Alhamdulillah, keluarga saya selamat karena ketika kejadian langsung berlari keluar rumah," tuturnya.

Selain itu, tujuh Pos Resort Taman Nasional Baluran juga dilaporkan rusak akibat gempa bumi dengan magnitudo 5,7, yakni Pos Balanan atap bangunan runtuh, dinding retak karena guncangan gempa.