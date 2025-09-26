JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Seharian Bakal Cerah hingga Berawan & Berangin

Cuaca Malang Hari ini, Seharian Bakal Cerah hingga Berawan & Berangin

Jumat, 26 September 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Seharian Bakal Cerah hingga Berawan & Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (26/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Baca Juga:

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Ampelgading, Jabung, Poncokusumo, dan Pujon berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Ampelgading, Jabung, dan Pujon berangin. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Baca Juga:

Malamnya Ampelgading, Turen, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Seharian cerah hingga berangin di seluruh kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU