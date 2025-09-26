Cuaca Malang Hari ini, Seharian Bakal Cerah hingga Berawan & Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (26/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Ampelgading, Jabung, Poncokusumo, dan Pujon berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Ampelgading, Jabung, dan Pujon berangin. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya Ampelgading, Turen, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.