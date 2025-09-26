Cuaca Jawa Timur 26 September 2025, Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (26/9).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya Lumajang dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Tulungagung berangin. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)