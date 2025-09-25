16 Rumah di Situbondo Rusak Akibat Terdampak Gempa Magnitudo 5,7

JPNN.com

Kamis, 25 September 2025 – 22:25 WIB
Petugas BPBD membantu warga terdampak gempa membersihkan reruntuhan bangunan rumah di Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur. Kamis (25/9/2025) ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo mencatat 16 rumah warga terdampak gempa bumi magnitudo 5,7 yang berpusat di laut Bali, Kamis (25/9) sore.

Badan Meteorologi, Geofisika, dan Klimatologi (BMKG) melaporkan pusat gempa bermagnitudo 5,7 ini 46 kilometer timur laut Banyuwangi dengan kedalaman 12 kilometer. Gempa tidak berpotensi tsunami.

“Untuk sementara data yang kami peroleh terdampak gempa yang terjadi pada sore hari ini pukul 16.04 WIB, ada 16 rumah warga," kata Kepala Pelaksana BPBD Situbondo, Sruwi Hartanto.

Rumah yang rusak berada di Dusun Sidomulyo, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih. Tingkat kerusakan bervariasi, mulai dinding retak hingga ada rumah yang roboh.

Sruwi mengatakan jumlah rumah terdampak masih bisa bertambah. Tim BPBD masih melakukan pendataan ke sejumlah desa lain.

"Pada malam ini juga kami mengirim bantuan darurat untuk kebutuhan awal, karena pada Jumat (26/9) pagi besok, Ibu Wakil Bupati dan Sekda akan turun langsung ke lokasi terdampak gempa," ujarnya.

Sementara itu, BMKG melaporkan gempa tektonik tersebut berpusat di laut pada koordinat 7.82 LS dan 114.47 BT dengan kedalaman 12 kilometer, sekitar 46 kilometer timur laut Banyuwangi.

Gempa yang semula dilaporkan bermagnitudo 5,7 diperbarui menjadi magnitudo 5,3. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. (antara/mcr12/jpnn)

Belasan rumah warga rusak akibat terdampak gempa bumi magnitudo 5,7 di laut Bali.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
