Warga Jember Rasakan Kuat Guncangan dari Gempa Banyuwangi Magnitudo 5,7

Kamis, 25 September 2025 – 21:40 WIB
Banyuwangi dilanda gempa berkekuatan magnitudo 5,7, tetapi tidak berpotensi tsunami. Foto: Dok. BMKG

jatim.jpnn.com, JEMBER - Warga di Kabupaten Jember merasakan guncangan gempa berkekuatan magnitudo 5,7 yang berpusat di Bali, Kamis (25/9) sore.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Wahyudi Hidayat mengatakan gempa dirasakan di Jember dengan skala II MMI.

"Berdasarkan pemantauan Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) BPBD Jember sejauh ini tidak ada laporan kerusakan," ujar Wahyudi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa terjadi pukul 16.04 WIB dengan pusat di laut Bali pada koordinat 7.82 LS dan 114.47 BT, kedalaman 12 km.

Pusat gempa berada 46 kilometer timur laut Banyuwangi, 54 kilometer tenggara Situbondo, dan 60 kilometer barat laut Jembrana, Bali. Guncangan juga terasa di Lumajang, Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi.

BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

"Sampai saat ini tidak ada laporan kerusakan ataupun korban jiwa terkait dampak gempa bumi tersebut," katanya.

Wahyudi mengimbau masyarakat tetap tenang dan selalu memperbarui informasi resmi dari BMKG.

Guncangan gempa bumi juga dirasakan warga Jember dengan skala II MMI, tetapi tidak berpotensi tsunami.
Sumber Antara
