Kepala SDN Semanding Beberkan Kronologi 7 Siswa Sakit Seusai Makan MBG

Kamis, 25 September 2025 – 19:27 WIB
Kepala SDN Semanding Sulistiowati. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Sebanyak tujuh siswa kelas 5 SDN Semanding, Kecamatan Bojonegoro, mendadak jatuh sakit seusai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (25/9).

Kepala SDN Semanding Sulistiowati menjelaskan insiden itu terjadi sekitar pukul 10.30 WIB, tak lama setelah jam istirahat. Sejumlah siswa tiba-tiba pucat, sakit perut, mual hingga pingsan.

“Suasana gaduh, anak-anak berlarian melapor ke ruang guru melapor ada temannya yang pingsan. Ada yang tergeletak lemas, pucat, bahkan menangis karena perutnya sakit,” kata Sulistiowati.

Adapun tujuh siswa yang terdiri dari enam siswi dan satu siswa langsung dilarikan ke puskesmas dan RSUD Bojonegoro.

“Tiga anak dirawat di puskesmas dan sudah pulang sekitar pukul 13.00 WIB, sedangkan empat lainnya diperbolehkan pulang dari IGD RSUD sekitar pukul 17.00 WIB,” jelasnya.

Meski kondisi mereka berangsur membaik, pihak sekolah belum bisa memastikan penyebab sakit tersebut. Sampel makanan MBG dan jajanan kantin sekolah sudah dikirim untuk diuji di laboratorium.

“Apakah benar keracunan atau faktor lain, kami masih menunggu hasil uji laboratorium,” tuturnya.

Dia menambahkan sebagian siswa yang sempat dirawat karena sakit, empat di antaranya sudah kembali bersekolah, sedangkan tiga lainnya masih pemulihan di rumah.

Tujuh siswa SDN Semanding, Bojonegoro, jatuh sakit usai makan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
