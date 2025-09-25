JPNN.com

Granat Manggis Ditemukan di SD Muhammadiyah Lamongan, Gegana Turun Tangan

Kamis, 25 September 2025 – 19:07 WIB
Granat Manggis Ditemukan di SD Muhammadiyah Lamongan, Gegana Turun Tangan
Personel Tim Gegana Brimob Polda Jawa Timur memeriksa benda diduga granat yang ditemukan pekerja saat penggalian tanah di lahan parkir SD Muhammadiyah Sendangagung, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Rabu (24/9/2025). (ANTARA/HO-Humas Polres Lamongan)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Tim Gegana Brimob Polda Jatim mengevakuasi benda diduga granat yang ditemukan warga di pekarangan SD Muhammadiyah Sendangagung, Kecamatan Paciran, Lamongan.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan benda berbentuk bulat berdiameter sekitar 10 sentimeter itu ditemukan pekerja saat menggali lahan parkir sekolah, Kamis (25/9).

“Setelah dicek, benda tersebut memang menyerupai granat. Namun, untuk kepastiannya kami serahkan ke Tim Gegana Brimob Polda Jatim,” ujar Hamzaid.

Baca Juga:

Penemuan itu dilaporkan ke Kepala Dusun, lalu diteruskan ke Polsek dan Polres Lamongan.

Polisi langsung mengamankan lokasi sebelum tim Jihandak Brimob mengevakuasi benda yang diduga granat jenis manggis tersebut.

“Benda diduga granat jenis manggis itu kemudian dievakuasi dengan prosedur keamanan khusus dan dibawa ke Mako Brimob Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Baca Juga:

Hamzaid memastikan kondisi di sekitar sekolah kini sudah kondusif.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang. Benda itu sudah diamankan sehingga tidak lagi menimbulkan ancaman bagi warga,” katanya.

Tim Gegana Polda Jatim mengevakuasi benda diduga granat jenis manggis yang ditemukan di pekarangan SD Muhammadiyah Sendangagung, Lamongan.
Sumber Antara
