JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Banyuwangi Dilanda Gempa Magnitudo 5,7, Guncangan Dirasakan Lumajang Hingga Bali

Banyuwangi Dilanda Gempa Magnitudo 5,7, Guncangan Dirasakan Lumajang Hingga Bali

Kamis, 25 September 2025 – 17:28 WIB
Banyuwangi Dilanda Gempa Magnitudo 5,7, Guncangan Dirasakan Lumajang Hingga Bali - JPNN.com Jatim
Banyuwangi dilanda gempa berkekuatan magnitudo 5,7, tetapi tidak berpotensi tsunami. Foto: Dok. BMKG

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Jawa Timur dan Bali, Kamis (25/9) pukul 16.04 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa bermagnitudo 5,3 itu berpusat di laut, 40 km timur laut Banyuwangi pada kedalaman 12 km.

“Jenis gempa ini dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr Daryono dalam keterangan resminya.

Baca Juga:

Gempa dirasakan kuat di Banyuwangi dan Penebel dengan skala IV MMI, di Lumajang, Kuta, Denpasar, dan Buleleng pada skala III MMI.

Getaran juga dirasakan di Jember, Bondowoso (II–III MMI), serta Pasuruan, Surabaya, Situbondo, Kuta Selatan, Pamekasan, Mataram, hingga Lombok Barat dengan skala II MMI.

Meski cukup luas dirasakan, hasil pemodelan BMKG menegaskan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Baca Juga:

Hingga pukul 16.40 WIB, BMKG mencatat lima kali gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M3,3.

Daryono meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya isu yang tidak jelas sumbernya.

Banyuwangi dilanda gempa berkekuatan magnitudo 5,7, tetapi tidak berpotensi tsunami.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   gempa bumi gempa bumi banyuwangi BMKG tsunami banyuwangi gempa

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU