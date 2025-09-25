Banyuwangi Dilanda Gempa Magnitudo 5,7, Guncangan Dirasakan Lumajang Hingga Bali

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Jawa Timur dan Bali, Kamis (25/9) pukul 16.04 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa bermagnitudo 5,3 itu berpusat di laut, 40 km timur laut Banyuwangi pada kedalaman 12 km.

“Jenis gempa ini dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr Daryono dalam keterangan resminya.

Gempa dirasakan kuat di Banyuwangi dan Penebel dengan skala IV MMI, di Lumajang, Kuta, Denpasar, dan Buleleng pada skala III MMI.

Getaran juga dirasakan di Jember, Bondowoso (II–III MMI), serta Pasuruan, Surabaya, Situbondo, Kuta Selatan, Pamekasan, Mataram, hingga Lombok Barat dengan skala II MMI.

Meski cukup luas dirasakan, hasil pemodelan BMKG menegaskan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Hingga pukul 16.40 WIB, BMKG mencatat lima kali gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M3,3.

Daryono meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya isu yang tidak jelas sumbernya.