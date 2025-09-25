4 PSK di Madiun Terindikasi Positif HIV Saat Terjaring Razia Satpol PP

JPNN.com

Kamis, 25 September 2025 – 15:25 WIB
Ilustrasi virus HIV. Foto: Gemini AI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Madiun menemukan empat dari 12 pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring razia Satpol PP terindikasi penyakit HIV. 

Pengelola Program dan Keuangan KPAD Kabupaten Madiun Lenny Dwi Ambarsari mengatakan temuan itu menindaklanjuti hasil pemeriksaan awal petugas.

Para PSK tersebut dirazia dari sejumlah warung kopi dan rumah indekos di tiga wilayah, yakni di Kecamatan Jiwan, Geger, dan Dolopo.

"Pemeriksaan ini masih tahap awal. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan lanjutan dengan tiga metode untuk memastikan hasilnya reaktif atau nonreaktif," ujar Lenny.

Selain empat PSK terindikasi HIV, petugas juga menemukan dua PSK lainnya positif penyakit sifilis. Pemeriksaan dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun seusai razia Satpol PP pada Senin (22/9).

Adapun, empat PSK yang dinyatakan reaktif HIV menunjukkan sikap kooperatif. Dari jumlah itu, tiga di antaranya merupakan warga Kabupaten Madiun dan terindikasi sebagai penderita baru.

"Kini, mereka kami dampingi untuk pemeriksaan lanjutan, baik HIV maupun sifilis. Mekanismenya dengan jemput bola agar lebih mudah diakses," katanya.

Saat ini, keempat PSK tersebut sudah dipulangkan dan diterima keluarganya. 

KPAD menemukan empat dari 12 pekerja seks komersial di Madiun terindikasi positif HIV saat terjaring razia Satpol PP.
Sumber Antara
