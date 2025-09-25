Unusa Selenggarakan SN-PKM, Tekankan Kontribusi Perguruan Tinggi bagi Masyarakat

JPNN.com

Kamis, 25 September 2025 – 11:36 WIB
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) kembali menggelar Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-PKM), Rabu (24/9). Foto: Humas Unusa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menggelar Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-PKM), Rabu (24/9).

Acara yang digelar untuk kelima kalinya ini mengusung tema Mewujudkan Perguruan Tinggi Berdampak s

Tema ini dipilih karena Unusa meyakini bahwa perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sosial melalui tri darma perguruan tinggi.

Rektor Unusa Prof Ir Achmad Jazidie, M.Eng., menyampaikan perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam menghadirkan solusi nyata di tengah masyarakat.

Menurutnya, publikasi melalui jurnal merupakan salah satu bentuk nyata pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat ilmiah maupun praktisi.

“Perguruan tinggi tidak boleh berhenti pada konsep atau rencana. Makna berdampak itu luas, bukan hanya sekadar hilirisasi. Kontribusi perguruan tinggi harus dirasakan secara nyata, baik melalui inovasi teknologi maupun ide-ide cemerlang dalam sains. Dari situ, masyarakat akan melihat peran nyata perguruan tinggi,” kata Prof Jazidie.

Ketua penyelenggara Muhammad Afwan Romdloni menambahkan pengetahuan tidak boleh berhenti pada teori, melainkan harus berintegrasi dengan inovasi agar mampu memberikan dampak luas bagi masyarakat.

“Pengabdian yang berdampak lahir dari pengetahuan yang terus berkembang dan mampu berinovasi,” ujarnya.

Unusa mendorong perguruan tinggi lebih berdampak melalui Integrasi Program Pengabdian dan Inovasi Teknologi.
