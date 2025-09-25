Cuaca Jawa Timur 25 September 2025, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (25/9).

Paginya Blitar dan Kota Blitar hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh wilayah.

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh wilayah

Malamnya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 15-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)