UC Terima Kunjungan UMLA untuk Pelajari Entrepreneurship

Rabu, 24 September 2025 – 21:40 WIB
Universitas Ciputra (UC) Surabaya menerima kunjungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Lamongan, Rabu (24/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) Surabaya menerima kunjungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Lamongan, Rabu (24/9).

Kunjungan bertujuan untuk mempelajari praktik pembelajaran entrepreneurship yang diaplikasikan secara implementatif melalui UC Entrepreneurship Center (UCEC).

Kedatangan mereka diterima langsung oleh pengajar yang dipimpin oleh Program Manager UCEC Dr Eric Harianto, S.T., Sekjen UCEC Aria Gana Henryanto, S.E., serta pengajar atau penguji lainnya, Dr. Rangga Adin Wijaya, dan Dr. Hermeindito.

Eric menjelaskan dalam kunjungan ini, Universitas Muhammadiyah Lamongan ingin mempelajari dan melihat model pengelolaan pusat kewirausahaan kampus.

Kemudian, menjajaki peluang kolaborasi dalam pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang menghasilkan dampak nyata di masyarakat.

“Diskusi berlangsung hangat dan konstruktif, meliputi paparan model pembelajaran berbasis proyek, pengelolaan inkubasi usaha mahasiswa, metode penilaian keterampilan kewirausahaan, serta mekanisme kolaborasi antara unit kampus dan pemangku kepentingan eksternal,” kata Eric.

Eric menuturkan kunjungan ini dirasa penting untuk penerapan pembelajaran yang langsung berdampak sosial-ekonomi.

“Pertemuan ini memperlihatkan bahwa transfer praktik antara perguruan tinggi dapat memperkuat ekosistem entrepreneur, pembelajaran yang dikolaborasikan dengan pusat entrepreneurship kampus akan membantu program studi meningkatkan kualitas pembelajaran dan nilai akreditasi sekaligus menghasilkan lulusan yang siap terjun ke dunia usaha,” jelasnya.

