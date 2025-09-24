213 Brand Ikut WILBEX 2025 di Surabaya, Ada Kompetisi Anak & Hadiah Emas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Willow Baby Expo (WILBEX) 2025 Vol 2 digelar di Surabaya Convention Center, Pakuwon Trade Center, Pakuwon Mall pada 2–5 Oktober 2025.

Pameran perlengkapan ibu, bayi, dan anak terbesar di Jawa Timur itu menghadirkan lebih dari 213 brand ternama, mulai dari popok, stroller, pakaian, mainan edukatif, makanan bayi, produk kesehatan, hingga perlengkapan rumah tangga tersedia di sini.

Baby Happy menjadi salah satu sponsor utama dengan produk diapers berdaya serap tinggi hingga 70 persen yang menjaga kenyamanan bayi agar bebas ruam. Selain itu, rumah sakit dan sekolah juga ikut meramaikan acara dengan edukasi seputar tumbuh kembang anak.

“Wilbex kembali hadir untuk kedua kalinya tahun ini dengan pengalaman belanja yang lebih seru. Kami siapkan promo spesial agar keluarga bisa berbelanja sekaligus bersenang-senang,” ujar Direktur Willow Baby Shop Andreas Sugondo.

WILBEX 2025 Vol 2 menawarkan beragam promo berupa diskon hingga 80 persen, flash sale, morning sale, night sale, lelang produk mulai Rp150 ribu untuk barang senilai Rp5 juta, hingga goodie bag eksklusif.

Ada juga program daily surprise berhadiah emas lima gram setiap harinya.

Tak hanya belanja, pengunjung bisa menikmati hiburan keluarga seperti Crawling Competition, Shopping Race, My First Step Race, hingga Kreasi Bekal Anak.

Selain itu, ada talkshow edukatif seputar kehamilan, ASI, MPASI, hingga tumbuh kembang anak bersama narasumber terpercaya.