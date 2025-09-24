Viral Menu MBG di Tuban Berisi Ulat dalam Tumpukan Sayur

JPNN.com

Rabu, 24 September 2025 – 21:00 WIB
Menu MBG di Tuban yang berisi ulat dalam tumpukan sayur viral di media sosial. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, TUBAN - Menu program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Tuban berisikan ulat viral di media sosial. Ulat itu berada di tumpukan sayur berwarna hijau.

Video MBG berisikan ulat itu diketahui terjadi di SDN Desa Compreng, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.

Dalam rekaman video itu, tampak menu MBG yang dibagikan para siswa itu berisi mi campur sayur sawi, potongan semangka, dan saus sambal kemasan.

Merespons hal itu, Camat Widang Suwarno membenarkan kejadian itu. Menurutnya, ulat yang ditemukan di menu MBG sudah mati karena ikut terendam saat dimasak.

Ulat pada MBG itu hanya ditemukan pada satu menu saja. Walakin, pihak kecamatan langsung mengganti menu makan program presiden itu dengan yang baru.

"Di SD dan menunya sudah diganti saat itu juga dan itu terjadi di stu menu MBG," kata Suwarno saat dikonfirmasi, Rabu (24/9).

Terkait hal ini, camat mengingatkan pihak penyedia makanan agar lebih teliti dalam proses pengolahan. 

Selain itu pihaknya juga berharap hal itu bisa dijadikan bahan introspeksi agar kualitas program tetap terjaga dan lebih berhati-hati untuk mengikuti SOP.

