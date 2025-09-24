Korban Meninggal Pembacokan Satu Keluarga di Pacitan Bertambah, Total Jadi 2 Orang

JPNN.com

Rabu, 24 September 2025 – 18:00 WIB
Polisi saat mendatangi TKP kasus penyerangan yang dilakukan Wawan kepada mantan mertuanya. Foto: Humas Polres Pacitan

jatim.jpnn.com, PACITAN - Korban pembacokan brutal yang dilakukan oleh Wawan (45) warga desa Kayen, Kecamatan/Kabupaten Pacitan kepada keluarga mantan istrinya Miswati (40), Sabtu (20/9) pukul 20.00 WIB, hbertambah satu orang.

Korban ialah Arga (10) yang merupakan anak kandung pelaku. Dia dilaporkan meninggal dunia setelah dirawat di ICU RS Jogja.

Kasi Humas Polres Pacitan Aiptu Thomas Alim Suheny membenarkan korban meninggal dunia bertambah satu orang.

Arga sebelumnya terkena luka bacok pada bagian kepala sehingga harus dirawat secara intensif.

Namun, takdir berkata lain. Sejak dirujuk pada Senin (22/9) Arga menghembuskan napas terakhirnya pada, Selasa (23/9) malam.

“Meninggal tadi malam setelah dirawat di ICU RS Jogja,” kata Thomas dikonfirmasi JPNN, Rabu (24/9).

Sebelumnya, peristiwa brutal yang dilakukan Wawan itu mengakibatkan satu orang meninggal. Dia ialah mantan mertuanya bernama Timi (50).

Saat ini, pihak kepolisian masih berupaya untuk memburu pelaku dengan mengerahkan dua anjing pelacak.

Anak kandung pelaku pembacokan satu keluarga di Pacitan meninggal dunia
