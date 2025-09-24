SekolahTrading.id Luncurkan SCP, Modal Rp70 Juta untuk Trader Tanpa Biaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dunia trading di Tanah Air mencatat babak baru dengan hadirnya Setra Capital Program (SCP).

Program ini digagas Rizki Aditama, CEO sekaligus Founder SekolahTrading.id, yang diklaim sebagai pendanaan trader pertama di Indonesia.

Lewat SCP, trader berbakat bisa mendapat modal riil tanpa mengeluarkan uang pribadi, 100 persen gratis, dan adil. Skemanya, keuntungan dibagi 70 persen untuk trader dan 30 persen untuk penyelenggara, sementara kerugian ditanggung penuh oleh SekolahTrading.id.

“Setra Capital Program adalah terobosan untuk mendemokratisasi akses trading. Kami ingin trader pemula maupun profesional berkembang tanpa beban modal awal. Kalau gagal, bisa coba lagi. Kami siapkan 500 orang dengan modal masing-masing Rp70 juta atau sekitar 5.000 dolar AS,” ujar Rizki tertulis, Rabu (24/9).

Program ini lahir dari kolaborasi SekolahTrading.id dengan FOREXimf (PT International Mitra Futures), perusahaan pialang berjangka resmi di Indonesia.

Sinergi keduanya mencakup edukasi trading berkualitas, komunitas trader solid, hingga pengelolaan risiko yang sehat.

Peserta SCP akan melewati evaluasi awal dengan akun demo selama 30 hari yang terhubung ke dashboard khusus. Sistem penilaian otomatis mencatat seluruh aktivitas trading untuk menjamin transparansi.

Apabila lolos, peserta akan memperoleh pendanaan mulai Rp10 juta di tahap awal. Menariknya, peserta yang gagal tetap bisa mencoba lagi.