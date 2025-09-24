Honda ADV160 Hadir dengan Varian RoadSync, Lebih Canggih & Terkoneksi Smartphone

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) distributor sepeda motor Honda di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT) meluncurkan New Honda ADV160 di Surabaya, Rabu (24/9).

Skutik SUV premium ini hadir dengan desain gagah, mesin 160cc eSP+ 4 katup. Mesin ini mendukung gaya berkendara dinamis, hemat bahan bakar, sekaligus tetap bertenaga untuk menjelajah berbagai rute.

Sejumlah fitur canggih tetap dipertahankan untuk memberikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, salah satunya HSTC (Honda Selectable Torque Control) yang biasa disematkan pada big bike dan motor-motor premium Honda.

Baca Juga: MPM Honda Jatim Ajak Mahasiswa Jadi Pelopor Keselamatan Berkendara

Fitur ini membatasi torsi mesin jika terdeteksi adanya perbedaan kecepatan putaran ban depan dengan ban belakang, sehingga potensi terjadinya ban selip dapat dihindari.

Fitur unggulan lain antara lain ESS (Emergency Stop Signal), ISS (Idling Stop System) khas Honda, hingga Smart Key System.

Wavy disc brake 240mm pada roda depan dan 220 mm pada roda belakang memberikan kestabilan dalam melakukan pengereman serta tampil makin gagah dan terdepan di kelasnya.

Baca Juga: Serunya City Riding Bareng Honda Scoopy Nikmati Sore Keliling Sidoarjo

Subtank rear suspension di semua tipe memberikan stabilitas optimal, sedangkan ban semi dual purpose berukuran besar 110/80-14 (depan) serta 130/70-13 (belakang) menegaskan karakter adventure look yang berbeda dari skutik lain.

Tak kalah menarik, ada teknologi terbaru Honda RoadSync yang memungkinkan pengendara tetap terkoneksi dengan smartphone untuk navigasi, telepon, pesan, hingga musik tanpa mengganggu fokus berkendara.