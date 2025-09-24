Moge Masuk Jurang Saat Melintas Sarangan, Pengendara Luka-luka

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Pengendara sepeda motor gede (moge) jenis Harley Davidson mengalami kecelakaan di Plaosan–Cemoro Sewu, tepatnya di tikungan bawah RM Mbah Joe Resort, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Rabu (24/9) sekitar pukul 10.30 WIB.

Moge bernomor polisi B-3314-BYX itu dikendarai oleh Oki Pratama (38) warga Karawang, Jawa Barat.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Magetan Iptu Sulanjar menjelaskan kecelakaan berawal saat motor yang dikendarai korban melaju dari arah Cemoro Sewu menuju Plaosan.

Sesampainya di lokasi kejadian, diduga moge tersebut mengalami gangguan fungsi pengereman.

“Motor korban tidak terkendali saat di tikungan hingga menabrak pembatas jalan sebelah kanan. Setelah itu, kendaraan beserta pengendara terjatuh ke jurang sedalam kurang lebih sepuluh meter,” kata Sulanjar.

Petugas dari Polsek Plaosan bersama Sat Lantas Polres Magetan yang menerima laporan segera mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi terhadap korban serta kendaraan.

Akibat kecelakaan tersebut, pengendara mengalami luka ringan di bagian kaki kanan.

Meski demikian, korban masih dalam kondisi sadar. Ditaksir, kerugian materi akibat insiden ini mencapai Rp100 juta. (mcr23/jpnn)