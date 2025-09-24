Surabaya Jadi Kota dengan Pengiriman Sparepart Tertinggi Lion Parcel

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lion Parcel (PT Lion Express) mencatat tingginya aktivitas pengiriman suku cadang (sparepart) dari Surabaya yang dikenal sebagai pusat perdagangan otomotif dan elektronik terbesar di Indonesia.

Chief Marketing Officer Lion Parcel Kenny Kwanto mengatakan Surabaya memegang peranan penting dalam ekosistem logistik nasional sekaligus menjadi pintu gerbang pengiriman ke wilayah timur Indonesia.

“Surabaya tercatat sebagai salah satu kota dengan volume pengiriman terbesar Lion Parcel, baik asal maupun tujuan. Salah satu komoditas yang paling banyak dikirim adalah suku cadang, dengan ribuan paket setiap hari menuju berbagai kota, termasuk Indonesia Timur,” ujar Kenny, Rabu (24/9).

Untuk mendukung kebutuhan pengiriman cepat, Lion Parcel mengandalkan layanan premium BOSSPACK dengan SLA (Service Level Agreement) 1–2 hari.

Layanan ini ditujukan bagi konsumen maupun pelaku usaha yang membutuhkan suku cadang segera untuk perbaikan maupun penggantian.

Lion Parcel juga memperluas jaringan mitra agen di Surabaya, memberikan insentif, serta memanfaatkan dukungan lebih dari 350 penerbangan Lion Group. Armada pesawat ATR Lion Group disebut mampu menjangkau wilayah timur Indonesia yang sulit diakses.

Salah satu mitra agen Lion Parcel di Surabaya, Catherine, menyebut sparepart mendominasi pengiriman dari pelanggan.

Di tempatnya, komoditas yang paling sering dikirim memang sparepart dan kebanyakan tujuannya ke Indonesia Timur.