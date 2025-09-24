Denny Caknan hingga Sheila Majid Ramaikan Panggung Jazz Traffic Festival 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jazz Traffic Festival (JTF) kembali digelar di Grand City Convex Surabaya pada 27–28 September 2025. Bank Jatim merupakan sponsor utama dalam acara yang digelar ke-12 kali ini.

Tahun ini, JTF hadir dengan tema Be Yourself mengajak penonton merayakan kebebasan berekspresi lewat musik lintas genre dan generasi.

CEO Suara Surabaya Media Verry Firmansyah mengatakan JTF bukan sekadar konser, melainkan ruang pertemuan budaya dan kebersamaan.

“Jazz Traffic Festival adalah perayaan musik sekaligus wadah untuk mengekspresikan diri tanpa batas,” ujar Verry, Selasa (23/9).

Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini menghadirkan konsep berbeda. Selain tiga panggung utama—Bank Jatim Stage (Convention Hall), Suara Surabaya Stage (Outdoor), dan MLDSPOT Stage (Exhibition Hall)—panitia juga menyiapkan Playground, Jazz Market, hingga Culinary Area.

Ketua Panitia JTF 2025 Irma Widya Budianti menyebut Exhibition Hall menjadi salah satu titik istimewa. Tak hanya ada panggung musik, area ini dipenuhi tenant F&B, expo, stage bus, hingga permainan fisik dari Decathlon.

"Stage bus akan menjadi ruang yang lebih intim, di mana musisi lokal Surabaya tampil bersama musisi nasional,” jelasnya.

Festival ini juga memberi porsi lebih besar bagi musisi lokal. Sehari sebelum acara utama, 26 September, digelar Jazz Band Competition di Grand City Surabaya. Pemenangnya berkesempatan tampil di panggung utama JTF.