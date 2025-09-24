Polisi Beberkan Penyebab Truk Boks Kecelakaan Maut Tewaskan Sopir di Pasuruan

JPNN.com

Rabu, 24 September 2025 – 10:35 WIB
Truk boks yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Purwosari, Pasuruan, Senin (22/9/2025). Sopir truk berinisial KS tewas di tempat seusai kecelakaan nahas tersebut. (ANTARA/HO-Polres Pasuruan)

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Polres Pasuruan membeberkan penyebab kecelakaan maut truk boks di Jalan Raya Purwosari, Kecamatan Purwosari. Pasuruan. Polisi memastikan insiden itu terjadi akibat truk yang mengalami pecah ban.

Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Derie Fradesca mengatakan ban sebelah kiri-tengah bagian luar mengalami pecah sehingga tidak mampu dikendalikan laju kendaraan hingga kecelakaan menewaskan si sopir berinisial KS.

"Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) anggota Sat Lantas, ditemukan ban sebelah kiri-tengah bagian luar mengalami pecah sehingga kendaraan oleng pada saat melaju di turunan," kata Derie, Selasa (23/9).

Hal tersebut, kata Derie, diperparah dengan muatan truk yang berat berupa roll kertas sehingga membuat sopir makin sulit mengendalikan laju kendaraan.

Derie meminta secara tegas kepada seluruh pemilik armada dan sopir untuk terus memperhatikan kondisi kendaraan terutama bagian ban dan pengereman sebelum melaksanakan perjalanan.

Hal itu dinilainya menjadi langkah preventif guna menghindari kecelakaan.

Sebelumnya, sebuah truk boks bernpol N 9458 UG yang menuju ke arah Surabaya dari Malang tersebut mengalami kecelakaan pada Senin (22/9) pukul 02.30 dini hari.

Truk yang oleng dan hilang kendali kemudian menghantam dua kendaraan yang terparkir di pinggir jalan sebelum menabrak dua kedai dan dua teras rumah warga pada pukul 02.30 WIB dini hari.

Inilah penyebab truk boks muatan roller kertas kecelakaan di Pasuruan menewaskan sopir berinisial KS.
Sumber Antara
