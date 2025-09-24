Cuaca Malang Hari ini, Paginya Gerimis, Siang ke Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (24/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siang dan sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Poncokusumo, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin.