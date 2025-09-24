Cuaca Jawa Timur 24 September 2025, Cerah Hingga Berangin Selama Seharian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (24/9).

Paginya Lamongan hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Kota Batu, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya Kota Batu, Pacitan, dan Trenggalek masih berangin. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 15-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 17-23 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)