Jawab Kebutuhan SDM Masa Depan, Ubaya Buka Peminatan Renewable Energy di Teknik Elektro

Selasa, 23 September 2025 – 20:32 WIB
Guru Besar Energi Terbarukan Prof Elieser, Dekan Fakultas Teknik Ir Eric Wibisono, Rektor Ubaya Dr Benny Lianto, dan Managing Director Utomo Group Anthony Utomo saat peresmian peminatan Renewabel Energy di kampus setempat, Selasa (23/9). Foto: Humas Ubaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Teknik Universitas Surabaya (FT Ubaya) resmi membuka peminatan baru Renewable Energy di Program Studi Teknik Elektro. Peresmian digelar di Gedung MA lantai 6, Kampus Ubaya Tenggilis, Selasa (23/9).

Guru Besar Energi Terbarukan FT Ubaya Prof Elieser Tarigan, Ph.D., menjelaskan pembukaan peminatan ini merupakan kelanjutan dari riset dan aktivitas tridharma Ubaya di bidang energi terbarukan.

Sejak 2009, Ubaya telah mendirikan Pusat Studi Lingkungan dan Energi Terbarukan (PUSLET), memperoleh hibah penelitian, membuka mata kuliah terkait, hingga menjalin pertukaran pelajar asing.

“Dari sisi dosen maupun fasilitas laboratorium sudah siap. Renewable Energy kami buka karena kebutuhan SDM di bidang ini makin besar, apalagi lapangan kerja energi terbarukan ke depan akan luas,” kata Prof Elieser.

Dia menambahkan pembukaan peminatan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menargetkan bauran energi terbarukan 19–23 persen pada 2030, serta target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Mahasiswa peminatan Renewable Energy akan dibekali keterampilan energy management dan perancangan sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan. Misalnya, sinkronisasi penggunaan bahan bakar minyak dengan tenaga surya pada kendaraan.

“Keahlian ini bisa dikembangkan dari sisi entrepreneur, seperti jasa energy management untuk perusahaan yang fokus efisiensi energi,” ucapnya.

Dengan penambahan ini, Program Studi Teknik Elektro Ubaya kini memiliki tiga peminatan: Biomedical Engineering, Intelligent Robotics, dan Renewable Energy.

FT Ubaya meresmikan peminatan Renewable Energy untuk mendukung target NZE 2060 dan kebutuhan SDM masa depan.
